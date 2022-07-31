Melih İnan, Keçiörengücü’nde

Geride bıraktığımız sezon Belediye Derincespor ile çok iyi bir sezon geçiren kanat forvet Melih İnan, 1. Lig için inanılmaz bir takım Eyüpspor’a transfer olmuştu. Başarılı futbolcu Eyüp’teki yoğun ve üst düzey kadronun olması nedeniyle yine 1. Lig takımlarından ve yatırım transferleri konusunda uzmanlaşan Keçiörengücü ile 3 yıllık anlaşmada sağladı. Ankara ekibi Melih’in sonraki satışından da Eyüpspor’a yüzde 50 pay verecek.