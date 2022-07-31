Derince’de anlamlı ziyaretler

Derince genelinde sık sık vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez beraberinde AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensuplarıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Aygün, Milletvekili Yılmaz ve İlçe Başkanı Merdan ilk olarak İstişare Kurulu Üyesi Esen Yiğit'i işyerinde ziyaret etti.

HACILARI ZİYARET ETTİ

Bu ziyaretin ardından Hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen Ayşe & Feridun Özçakır ailesinin hanesine konuk olan Yılmaz, Aygün ve Merdan, bir süredir tedavi gören Derince Ordulular Derneği Başkanı Recep Ali Duyar'ı da hanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aygün ve İlçe Başkanı Merdan günün son ziyaretini Hac’dan dönen Sevgi & Necati Yaykın ailesine yaptı.