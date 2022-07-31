31 Tem 2022 - 17:09- Asayiş G: 31 Tem 2022 - 16:14

Patlayan lastiğini onarmak istedi canından oldu

TEM otoyolunda patlayan lastiğini onarmak için aşağı inen sürücü, bir başka aracın kendisine çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Patlayan lastiğini onarmak istedi canından oldu mask
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Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Cihat Özen (67) idaresindeki 06 SF 704 plakalı otomobil, İzmit Alikahya mevkisinde sol ön lastiğinin patlaması üzerine aracını emniyet şeridine çekerek aşağı indi. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bagajından malzeme almaya çalışan Özen’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özen yola savrulunca ardından gelmekte olan 41 TM 661 plakalı otomobil de Özen’in üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Cihat Özen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Özen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, Özen’e çarparak olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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31 Tem 2022 - 17:09 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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