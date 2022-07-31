Kız futbolda SKANDAL!

Kızlar U-13 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda büyük bir yanlışa imza atıldı. Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Bursa’da düzenlenen ilk tur ikinci maçında rakibi Bursa Koray Spor Kulübü’nün mazeret bildirmeden maça çıkmaması ile büyük bir şok yaşadı.
OLACAK İŞ DEĞİL
Yeşil siyahlıların ikinci rakibi, Bursa Kadın Futbol Takımı’nın pilot ekibi Koray Spor hiçbir mazeret bildirmeden ve her hangi bir şekilde de haber vermeden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ile oynayacaklara çıkmadı. Sahaya gelen ve rakiplerini bulamayan yeşil siyahlılar yaşanan bu gelişme üzerine büyük bir üzüntü ve şok yaşadı. Sporculardan göz yaşlarına hakim olamayanlar dahi oldu.
CEZA BEKLENİYOR
İşin can sıkan tarafı Bursa sınırları içerisindeki Koray Spor Kulübü’nün kendi illerindeki Türkiye şampiyonası gibi değerli bir organizasyona haber vermeden katılmamasıydı. Toplam 300 kilometrelik yolu boşu boşuna kat eden ekibimizin kurmayları da yaşanan skandala tepki gösterdi. Yeşil siyahlı kızlar sadece 1 maç yaparak adlarını 2. tura yazdırırken, bu durum kendilerini hiç memnun etmedi. İlk tur maçlarında Kocaeli Kadın Futbol Kulübü Bursa Kadın Futbol Kulübü’nü 7-0’lık skorla mağlup etmişti. 2. Tur Maçlar ilerleyen günlerde belli olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.