Mecliste en pahalı yemek 25 TL! Afiyet olsun sayın vekilim

Türkiye’de vatandaş her gün zam haberleri ile uyanmaya alıştı. Vatandaş açıklanan resmi enflasyon oranının fazlasını marketlerde hissederken fiyat artışları lokantalara da yansıdı. Kocaeli’den en ucuz gıda 5 TL ile simit olurken milletvekillerinin faydalanabildiği meclis lokantasında en pahalı yemek 25 lira ile kuzu şiş oldu.

VATANDAŞA NASİP OLMADI

Devletin harcamalarındaki artış da enflasyondaki yükselişin etkisini gözler önüne serdi. Yüzde 50'ye varan zam gelen meclis lokantasında en pahalı yemek 25 TL oldu. Dana kavurma porsiyonu 22 liraya yükselirken, kuzu kavurma 18 liradan 22 liraya yükseldi. Kocaeli’de ise birçok lokanta maliyet artışları nedeni ile et yemeklerini menülerinden kaldırdı. Kentteki lokantalarda kavurmanın porsiyonu 50 TL ile 140 TL arasında değişiyor.

KOCAELİLİ 4-5 KATINA YİYOR

Mecliste ciğer ve kuzu şişin fiyatı da 25 liraya yükseldi. Kocaeli lokantalarında ise kuzu şiş fiyatları 90 lira ile 140 lira arasında değişiyor. Meclise tavuk yemeğinin porsiyonu 15 liraya yükseldi. Kocaeli’de ise tavuk yemeği yemek isteyen bir vatandaş en az 40 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Aynı fiyata tavuk döner de Kocaelililerin seçenekleri arasında.

ÇORBAYA 1 LİRA ZAM

Yemeklerini yiyen vekillerin keyif kısmında ise tatlı ve Türk kahvesine ödeyeceği paranın toplamı 12 lira. Aynı paranın iki katına kentimizde sadece Türk kahvesi içilebiliyor. Çorba fiyatlarının 1 lira arttığı görülürken, çay fiyatı ise 1,25 lirada korundu. TBMM lokantasında personelin memur olması ve elektrik, su, kira gibi giderler bütçeden karşılandığı için yemeklerin maliyeti de uygun hale geliyor. Milletvekilleri de memur, emekli ve asgari ücret zamları ile birlikte ara zam almış,milletvekili maaşları 2022 Temmuz itibarıyla 40 bin liradan 56 bin liraya yükselmişti.

MECLİS LOKANTASI FİYAT

Mantarlı Çorba:10 TL

Mercimek Çorbası:8 TL

Adana Kebap:18 TL

Dana Kavurma:22 TL

Kuzu Kavurma:22 TL

Kuzu Şiş:25 TL

Kıymalı Pide:12 TL

Tavuk Yemeği:15 TL

Fırın Sütlaç:4 TL

Tatlı:10 TL

Ayran:2,5 TL

Kahve:2 TL

Çay:1,25 TL

VATANDAŞ LOKANTASI FİYAT

Mantarlı Çorba: 23 TL

Mercimek Çorbası:20 TL

Adana Kebap: 75 TL

Dana Kavurma: 75 TL

Kuzu Kavurma: 90 TL

Kuzu Şiş: 97 TL

Kıymalı Pide: 45 TL

Tavuk Yemeği: 40 TL

Fırın Sütlaç: 20 TL

Tatlı: 25 TL

Ayran: 6 TL

Kahve: 20 TL

Çay: 9 TL