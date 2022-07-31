Kocaeli’de Aleviler bir araya geldi: Muharrem oruçlarının birinci gününden bu olayların olması düşündürücü

Ankara’da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır” açıklamasını yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaşanan saldırılarla ilgili, "Çankaya’da bir, Mamak’ta iki Cemevine bugün alçakça bir planla saldıran şahıs, Eskişehir’e giderken Ankara Emniyetimiz tarafından yakalandı. Elbette bu provokasyon, her yönüyle soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Demokratik Alevi Dernekleri, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği çağrısıyla 81 ilde basın açıklaması gerçekleştirildi. Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi tarafından bugün İzmit’te bulunan Belediye İş Hanı önünde yapılan açıklamaya Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, HDP İl Eş Başkanı Aynur Santo ve Şahabettin Işık, EMEP GYK Yöneticisi Tarık Erkan, Eğitim-Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir ile sendika temsilcileri katılım sağladı.

“BARIŞIN VE KARDEŞLİĞİN SAFLARINDA YER ALIRIZ”

Ortak açıklamayı okuyan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, şu ifadelerde bulundu; “Canlarımıza, Cemevlerimize, ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki; bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz, baskıya zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boğun eğmeyiz. Savaş çığırtkanlığına ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer alırız. Biz Aleviler, tarih boyunca her türlü provokatör tertibinin karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 millete bir nazarla bakmaya devam ettik.

“BU SALDIRILARIN ASIL AMACININ…”

Hakları kendi içinde kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi kana bulamak için, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç’tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede yaşayan halklar inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olamayacağız. Bu nedenle dost ve musahip kurumlarla, ilerici aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunun bilincindeyiz.

“2023 GENEL SEÇİMLERİ ÖNCESİ…”

2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetinin şiddet dilinin de farkındayız. Bu saldırıların daha büyük ve acı bir sonuca varmaması için başta demokrasi güçleri olmak üzere herkese görev düşmektedir. Halkımızı kurumlarına ve Cemevlerine sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarıyor ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planını örgütleyicisini ve azmettiricisini derhal açığa çıkarın. Aksi taktirde zan altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir.

“DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede Cemevlerine yakın olacaklarını boş bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem oruçlarının birinci gününden bu olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolay ötekileştirilmediği, katledilmediği, demokratik bir cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşamı savunuyoruz.

“BOZUK DÜZENDE SAĞLAM ÇARK OLMAZ”

Biz Aleviler olarak diyoruz ki; bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Halklar inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız Cemevleri milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bin yıllık komşuluğa saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır.

“TALEPLERİMİZİ KABUL EDİN”

Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz; Cemevlerini tanımayan ve Anayasal statüye kavuşturmayan, Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikasına tabi tutan, hakir gören, aşağılayan yaklaşımlarınız bu saldırılara zemin hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadethanelerimizi yasal statüye kavuşturun elinizi, diliniz inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif etmeyin, tanıyın. Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, Irkçı gerici ve şeriatçılara karşı, savaş çığırtkanlığı yapan her türlü zihniyete karşı.”Özgün ERBULAN

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