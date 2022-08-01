Sıcak havayla birlikte yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yeni haftada hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ederken yağışlar da kendini gösterecek. Yer yer kuvvetli olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinin önemli kısmında sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Ege kıyılarında ise rüzgar yer yer kuvvetlenecek.

SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.