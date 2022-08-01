Olay, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.G. ve Y.K. adlı iki şahıs arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Y.K., yanında bulundurduğu bıçakla U.K.’yi sol kolundan yaraladı. Olayın ardından Y.K. koşarak bölgeden uzaklaştı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan U.G., özel bir hastaneye kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
01 Ağu 2022 - 09:37- Asayiş Güncelleme: 01 Ağu 2022 - 11:04
İki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti
Gebze ilçesinde kent meydanında iki kişi arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bir kişinin bıçakla yaralandığı kavgada, taraflardan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek Türk - SAYIN SOYLU NUN SURİYEYE , IRAK A HUZUR GETİRMEKTEN GEBZEYE ESENYURTA DARICA YA HUZUR GETİRMEYE VAKTİ KALMIYOR . HA BİRDE AVRUPANIN HUZURU İÇİN SURİYELİLERİ BURADA TUTUP KENDİ HUZURUMUZU BOZDURUYORUZ . İŞTE BAŞIMIZDAKİLER BUNLAR .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.