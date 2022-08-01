DMD aileleri teşekkür etti

DMD, çocuklarda 3 ila 5 yaşları arasında ortaya çıkan, ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan genetik bir hastalıktır. DMD kas hastalığında distrofin geninde bulunan bir mutasyon sonucu, distrofin proteini sentezlenemez. Hastalığın ölümcül bir riski de bulunmaktadır. DMD ailelerinin çağrısı ile bu hastalıkla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekmek için futbol kulüpleri de seferber oldu. Denizlispor’dan Kocaelispor’a çağrı yapıldı ve Kocaelispor da Denizalp aracılığı ile çağrıyı alıp Antalyaspor’a davette bulundu. Davetler çığ gibi yayılırken, DMD aileleri paylaşımında “Dmd'li çocuklarımız adına ilginiz ve hassasiyetiniz için minnettarız” ifadelerine yer verdi.