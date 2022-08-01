01 Ağu 2022 - 10:01- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 10:02

İzmit Yenice Köyü’nde menfez yapılıyor

Büyükşehir tarafından İzmit Yenice Köyünde Kocaderesi üzerinde yeni menfez yapımına başlandı
İzmit Yenice Köyü’nde menfez yapılıyor mask

Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyü’nde Kocaderesi üzerinde bulunan eski menfezin yetersiz kalması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni menfez yapımına başlandı. Menfez yapımı için toprak yarma, kazı çalışmaları yapılıyor. İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünde yapılacak menfez için de çalışmalara başlandı. Çubuklu Osmaniye Köyü’nde yapılacak menfez için İSU ve İZGAZ’ın boru deplase çalışmaları devam ediyor. 

ESKİ MENFEZ YIKILDI

İzmit Yenice Köyü Kocaderesi üzerinde bulunan eski ve yetersiz durumdaki menfez yıkıldı. Yapılan servis yolu ile ulaşım sağlanırken yeni menfezin yapımı için yarma ve kazı çalışmalarına başlandı. Menfez için, yaklaşım plakları ve yan perdelerde toplamda 74 ton demir donatı ve basınç dayanımlı 560 metreküp beton kullanılacak. Menfez açıklığı 10 metre, yüksekliği 4 metre olacak. Menfezin üzerinden geçecek yolun genişliği 10 metreyi bulacak.

 

# ile, tarafından

01 Ağu 2022 - 10:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.869.514 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İTÜ'den akademik personel alım ilanı mask
İTÜ'den akademik personel alım ilanı
168 personel istihdam edilecek mask
168 personel istihdam edilecek
Kandıra'da 9769 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 9769 m² tarla mahkemeden satılık
Derince’de anlamlı ziyaretler mask
Derince’de anlamlı ziyaretler
Patrondan yıllık izin parasını isteyen personele kötü haber mask
Patrondan yıllık izin parasını isteyen personele kötü haber
Çayırova’ya yapılacak küçük sanayi sitesinin muhammen bedeli 193 milyon! mask
Çayırova’ya yapılacak küçük sanayi sitesinin muhammen bedeli 193 milyon!
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL