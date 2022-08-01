İzmit Yenice Köyü’nde menfez yapılıyor

Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyü’nde Kocaderesi üzerinde bulunan eski menfezin yetersiz kalması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni menfez yapımına başlandı. Menfez yapımı için toprak yarma, kazı çalışmaları yapılıyor. İzmit Çubuklu Osmaniye Köyünde yapılacak menfez için de çalışmalara başlandı. Çubuklu Osmaniye Köyü’nde yapılacak menfez için İSU ve İZGAZ’ın boru deplase çalışmaları devam ediyor.

ESKİ MENFEZ YIKILDI

İzmit Yenice Köyü Kocaderesi üzerinde bulunan eski ve yetersiz durumdaki menfez yıkıldı. Yapılan servis yolu ile ulaşım sağlanırken yeni menfezin yapımı için yarma ve kazı çalışmalarına başlandı. Menfez için, yaklaşım plakları ve yan perdelerde toplamda 74 ton demir donatı ve basınç dayanımlı 560 metreküp beton kullanılacak. Menfez açıklığı 10 metre, yüksekliği 4 metre olacak. Menfezin üzerinden geçecek yolun genişliği 10 metreyi bulacak.