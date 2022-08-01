Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Bağırganlı mahallesi, 107 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz Boş parsel olup herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır. Üzerinde az miktarda orman envali mevcut olup doğal bitki tabakası ile kaplıdır. Topoğrafik olarak eğimsiz arazi yapısı vardır. Batı yönde yaklaşık 98 metre kaplamasız toprak yola cephesi bulunmaktadır. Doğu yönde 195 metre dere yatağına cephelidir. Parsel Bulunduğu bölge itibarıyla toplu taşım güzergâhına yakın olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi düzeydedir. Bağırganlı plajına 250 metre ve Kuzey Marmara otoyoluna 90 metre mesafededir. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.
01 Ağu 2022 - 10:39- Gündem Güncelleme: 01 Ağu 2022 - 10:42
Kandıra'da 9769 m² tarla mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 9769 m² tarla mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.