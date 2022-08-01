Kandıra'da 9769 m² tarla mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Bağırganlı mahallesi, 107 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz Boş parsel olup herhangi bir amaçla kullanılmamaktadır. Üzerinde az miktarda orman envali mevcut olup doğal bitki tabakası ile kaplıdır. Topoğrafik olarak eğimsiz arazi yapısı vardır. Batı yönde yaklaşık 98 metre kaplamasız toprak yola cephesi bulunmaktadır. Doğu yönde 195 metre dere yatağına cephelidir. Parsel Bulunduğu bölge itibarıyla toplu taşım güzergâhına yakın olduğundan ulaşım imkânları bakımından iyi düzeydedir. Bağırganlı plajına 250 metre ve Kuzey Marmara otoyoluna 90 metre mesafededir. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.

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