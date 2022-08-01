168 personel istihdam edilecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 165 Sözleşmeli Personel ve 3 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Üniversite'nin internet sitesinde soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebilecekler.

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