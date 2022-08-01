01 Ağu 2022 - 10:43- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 10:44

168 personel istihdam edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 168 personel istihdam edilecek
168 personel istihdam edilecek mask

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 165 Sözleşmeli Personel ve 3 Sürekli İşçi alımı yapılacak.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Üniversite'nin internet sitesinde soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebilecekler.

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01 Ağu 2022 - 10:43 - Gündem

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