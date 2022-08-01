01 Ağu 2022 - 10:44- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 10:45

İTÜ'den akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İTÜ'den akademik personel alım ilanı
İTÜ'den akademik personel alım ilanı mask

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite'nin muhtelif birimlerine 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca 92 öğretim elemanı alacak.

Başvurular kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://www.itu.edu.tr/duyurular) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

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01 Ağu 2022 - 10:44 - Gündem

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