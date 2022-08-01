Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’ye geliyor!

İsmail Kamış - Kısmet olursa sabahın erken saatlerinde orada olacağım Mehmet Ellibeş ve M.Mustafa Kocaman hakkında şikayet mektubumu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak için. Mustafa Kocaman, haklı olduğumu bildiği halde halefi olan ilçe başkanının oto bayiinde yıllarca avukatlık yaptığı için; bu yüzden ilçe başkanı aleyhine bir davranış içinde olamayacağını 16 dakikalık telefon görüşmemizde bana deklare ettiğini cumhurbaşkanımıza bildireceğim.

*

Ayrıca, randevu alıp makamına çıktığım sayın il başkanı Mehmet Ellibeş karşımda konuşuyordu elimdeki dolandırıldığıma dair belge ve kanıtlara hiç aldırmadan; sayın Ellibeş'in haysiyetine ve

işgal ettiği makama hiç yakışmayan konuşmasına alaycı bir ton vermeye çabalayarak sözlerine, ''şimdi İLÇE başkanımızı görevden mi alalım yani, zaten üzgün, babasını henüz kaybetti...' mealindeki cümlelerini cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyorum.