Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 1 buçuk yıl aranın ardından Kocaeli’ye geliyor. 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü saat 16.30’da İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenecek programda Erdoğan’ın hem Kocaeli yatırımları hem de ülke ve dünya gündemine dair konuşma yapması bekleniyor. Son olarak ilimize 8 Kasım 2020 tarihinde gelen Erdoğan’ın düzenleyeceği programa katılımın yüksek olması bekleniyor.
01 Ağu 2022 - 10:53- Siyaset Güncelleme: 01 Ağu 2022 - 10:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli’ye geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem Kocaeli’de yapılan yatırımları anlatmak hem de ülke ve dünya gündemine dair mesajlar vermek için Kocaeli’ye geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İsmail Kamış - Kısmet olursa sabahın erken saatlerinde orada olacağım Mehmet Ellibeş ve M.Mustafa Kocaman hakkında şikayet mektubumu Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak için. Mustafa Kocaman, haklı olduğumu bildiği halde halefi olan ilçe başkanının oto bayiinde yıllarca avukatlık yaptığı için; bu yüzden ilçe başkanı aleyhine bir davranış içinde olamayacağını 16 dakikalık telefon görüşmemizde bana deklare ettiğini cumhurbaşkanımıza bildireceğim.
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Ayrıca, randevu alıp makamına çıktığım sayın il başkanı Mehmet Ellibeş karşımda konuşuyordu elimdeki dolandırıldığıma dair belge ve kanıtlara hiç aldırmadan; sayın Ellibeş'in haysiyetine ve
işgal ettiği makama hiç yakışmayan konuşmasına alaycı bir ton vermeye çabalayarak sözlerine, ''şimdi İLÇE başkanımızı görevden mi alalım yani, zaten üzgün, babasını henüz kaybetti...' mealindeki cümlelerini cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyorum.
Erol Demirbek Türk - CUMARTESİ GÜNÜ İMİŞ DEMEK Kİ MEMURLAR A İZİN YOK İŞ GÜNÜ DEĞİL.
Erol Demirbek Türk - DESENİZE YİNE MEMURLAR ERKEN PAYDOS YAPACAK İŞÇİLER İZİN ALACAK , TR. NİN TÜM AKP TEŞKİLAT ÜYELERİ BURAYA GELECEK .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.