01 Ağu 2022 - 11:01- Asayiş G: 01 Ağu 2022 - 11:24

Kartepe'de korku dolu anlar! Alev alev yandı

Kartepe'de seyir halindeki tır alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tır ise kullanılamaz hale geldi.
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Olay, sabah saatlerinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırdan dumanların çıktığını gören sürücü, aracı durdurdu. Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Tır ise küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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01 Ağu 2022 - 11:01 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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