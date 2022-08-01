01 Ağu 2022 - 11:30- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 11:33

Yıldız Demir Çelik’in ÇED toplantısı 4 Ağustos’ta!

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Yıldız Demir Çelik’in ÇED toplantısı 4 Ağustos’ta! mask

Kartepe Uzunbey Mahallesi’nde Yıldız Demir Çelik San. A.Ş. tarafından çelikhane ve haddehane projesi için ÇED toplantısı 4 Ağustos’ta yapılacak.

4 AĞUSTOS’TA

KartepeUzunbey Mahallesi’nde Yıldız Demir Çelik San. A.Ş. tarafından çelikhane ve haddehane projesi için 17 Şubat’ta ÇED toplantısı düzenlenecekti ancak daha sonra toplantı ertelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED toplantısı için 4 Ağustos Perşembe gününe tarih verdi. Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu’ndaki ÇED toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

ÇED RAPORU ÖNCESİ RAPOR HAZIRLATTILAR

Bir diğer yandan Yıldızlar Yatırım Holding, ÇED toplantısı öncesi, İstanbul Ekonomi Danışmanlık firmasına Ekonomik Etki Analizi Raporu hazırlattı. Söz konusu raporda “doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak istihdam yaklaşık 10 bin kişi düzeyindedir. Bu kişilere yönelik olarak yaratılacak hane halkı geliri bugünkü ekonomik rakamlarla 1 milyar TL’dir. Halihazırda var olmayan bu oranda bir para yaklaşık olarak 40 bin kişinin doğrudan bir yılda aileleriyle birlikte ellerine geçecek olan paradır. Bu paranın ekonomik etkisi de ülkemiz ekonomisine katma değer olarak 6,1 milyar TL yansıma yapacaktır” ifadelerine yer verildi.

 

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01 Ağu 2022 - 11:30 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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