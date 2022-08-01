İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye ceza yağdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti. Gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.