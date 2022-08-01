Kocabayramlar’da tarımın önemi konuşuldu

Kocabayramlar Kültür Platformu’nun 9’uncu toplantısını Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri 2. sınıf öğrencisi Sudenur Altınten sundu ve yönetti. Kandıra Çakırcaali Divanı Kocabayramlar Köy Meydanı’nda gerçekleşen toplantıda ilk olarak İGSAŞ İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.'de çalışan Ziraat Mühendisi Hasan Uzunhasanoğlu söz alarak “Kimyevi Gübre ve Gübreleme – Bitki Beslemede Gübrelemenin Önemi” konusunda bilgi verdi.

“GÜBRELEME VE VERİM ARTIŞI YÜZDE 50’Yİ BULUYOR”

Uzunhasanoğlu, “Dünya ve ülkemiz nüfusu hızla artmakta. Toprak aynı toprak olduğundan birim alandan daha fazla ürün almak zorundayız. Gübreleme ile verim artışı % 50’yi bulmaktadır. Gübrede tamamen dışa bağımlı olduğumuzdan, gübre kullanırken toprak analizi yaptırıp bilinçli gübre tüketimi yapılmalıdır” dedi.

“ÜLKEMİZİN TARIMINDA DA VERİM ARTACAKTIR”

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yunus Özen ise, “İnsansız Hava Araçları ile Bitki Hastalıklarının Otomatik Tespiti” konusunda bilgi verdi. Dr. Özen, “Tarımın birçok alanında sulama, ilaçlama, rekolte tahmini, hasat olgunlaşma takibi, hastalık tespiti, tohum ekimi alanlarında yapay zeka ve insansız hava aracı kullanılıyor. Benzeri projelerin ülkemizde yaygınlaşması sonucunda tarım çalışmalarının daha etkili yönetimi ve yüksek verimlilik ortaya çıkaracaktır” dedi.

“AROMATİK BİTKİLERE İLGİ ÇOK YÜKSEK”

Üçüncü olarak söz alan KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, “Köylerde Alternatif Ürünler” başlığı ile bilgiler verdi. Aromatik bitkiler, tıbbi alanda, kozmetik sanayinde ve gıda alanında kullanılan çok hassas bitki türleridir. Yetiştirilmesi biraz zordur. Aromatik bitkiler devamlı bakım isterler ama çok kıymetli ve değerli ürünlerdir. Aromatik bitkilere ilgi çok yüksek ve bu bitkilerin ürünleri yüzde 80 oranında ithal ediliyor. Dolayısıyla çiftçi kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

UZUNHASANOĞLU’NA PLAKET

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Pervin Yaşar, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczane Hizmetleri 2.sınıf öğrencisi Sudenur Altınten ve KOÜ-Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunu Furkan Ergün birlikte Hasan Uzunhasanoğlu’nun plaketini takdim etti. Toplantının sonunda irmik tatlısı ikram edilirken, 10 kişiye de kitap hediye edildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya; KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Ziraat Mühendisi Hasan Uzunhasanoğlu, Ecz. Selçuk Arslan, Aile Hekimi Dr. Ali Değirmenci, İYİ Parti İzmit İlçe Muhasibi Salim Yaşar, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, İnova Model, Maket Tasarım Şirketi sahibi Cem Küçük, TÜİK Bölge Müdürlüğü personeli Erhan Yılmaz, Federal Mogul çalışanı Volkan Yaşar ve Kocabayramlar sakinleri eşleri ile birlikte büyük ilgi gösterdi.