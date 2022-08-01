Kalede başkan var

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni spor alanları projesi kapsamında Fatih Sultan Mahallesi’ne inşa edilen tesisler kullanıma açıldı. Başkan Aygün kaleye geçti
ŞİMDİ DE FATİH SULTAN MAHALLESİ’NDE
Derince’de eğitim ve spora yeni bir bakış açısı kazandıran Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini hayata geçiren Başkan Aygün, çocuklar ve gençlerin talepleri doğrultusunda mahallelerde yeni spor alanlarını da hizmete sunmaya devam ediyor. İlk etapta ilçede beş ayrı bölgeye spor alanları kazandıran Başkan Aygün, ikinci etap düzenlemeleri kapsamında 11 ayrı tesis daha inşa ederek 16 yeni futbol sahasını Derincelilerin hizmetine sunmuştu. Yapımı tamamlanan spor alanlarının sırasıyla kullanıma açıldığı Derince’de son olarak Fatih Sultan Mahallesi Tezel Sokak Parkı’na inşa edilen futbol sahası da çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.