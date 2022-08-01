Kalede başkan var

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni spor alanları projesi kapsamında Fatih Sultan Mahallesi’ne inşa edilen tesisler kullanıma açıldı. Başkan Aygün kaleye geçti

ŞİMDİ DE FATİH SULTAN MAHALLESİ’NDE

Derince’de eğitim ve spora yeni bir bakış açısı kazandıran Gençlik ve Spor Merkezleri projelerini hayata geçiren Başkan Aygün, çocuklar ve gençlerin talepleri doğrultusunda mahallelerde yeni spor alanlarını da hizmete sunmaya devam ediyor. İlk etapta ilçede beş ayrı bölgeye spor alanları kazandıran Başkan Aygün, ikinci etap düzenlemeleri kapsamında 11 ayrı tesis daha inşa ederek 16 yeni futbol sahasını Derincelilerin hizmetine sunmuştu. Yapımı tamamlanan spor alanlarının sırasıyla kullanıma açıldığı Derince’de son olarak Fatih Sultan Mahallesi Tezel Sokak Parkı’na inşa edilen futbol sahası da çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu.