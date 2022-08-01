PTT işçileri eylemde! Kocaeli’de de dağıtım yapılmadı

PTT’de taşeron olarak çalışan işçiler, asgari ücrette yapılan artış sonrası sözleşme yenilemesi yapmak istedi. Talep üzerine işçilerle yapılmak istenen bireysel sözleşmenin şartları sonrası işçiler eyleme çıktı. Edinilen bilgilere göre yüzde 35 olan ücret artışı, asgari ücrette yapılan artış sonrası yüzde 15’e çekilince dağıtım işçileri eylem kararı aldı. İşçiler, mevcut haklarını ortadan kaldıran sözleşmeyi kabul etmedikleri belirtirken Kocaeli’de tüm ilçelerde ayrıca diğer illerde dağıtım yapılmadı. Eylemler, şartlar iyileştirilene kadar devam edeceği belirtildi.

“ESKİ HAKKIMIZ OLAN YÜZDE 35’İ ALMAK İÇİN DİRENİYORUZ”

PTT İzmit Dağıtım Toplama Merkez Müdürlüğü’nde 13 yıldır çalışan Fulya Mermertaş süreç ile ilgili olarak, yeni bir sözleşme yapılacağını, yıllardır yüzde 35 oranında zam alırken asgari ücrete gelen zammın ardından bu oranın yüzde 15’e düşürüldüğünü belirterek, “Artı olarak yol ve yemek parası veriliyor. Fakat çok düşük bir ücret üzerinden veriliyor bu. Hiçbir şekilde ulaşımı ve yemek ihtiyacımızı karşılamıyor. Promosyonlar verilmiyor. Çok fazla ağır maddeler var sözleşmede. Ve çok fazla kesinti var. Hiçbir şekilde bize uymayan tam bir kölelik sözleşmesi. Biz de kabul etmemek için direniyoruz. Eski hakkımız olan yüzde 35’i almak için direniyoruz. Başmüdür yardımcısı geldi bir konuşma yaptı onun dışında bir hiçbir girişim de olmadı. 8:30’dan 17:30’a kadar mesaimiz boyunca devam edeceğiz. Bu hafta boyunca buradayız” ifadelerinde bulundu.

“BU SÖZLEŞMEYİ REDDEDİYORUZ”

“Bunu hak etmiyoruz” diyen Mermertaş, “Yol ücreti 13 lira civarında, yemek ücreti ise 25 lira bandında. Bu ücretlere yemek ve ulaşım mümkün mü? Yeni sözleşmeye göre raporlu günlerimizde yol ve yemek ücreti kesilecek. Banka promosyonları kesilecek. İzinlerde kesintiye gidilecek. Ve raporda kesilen ücretleri bize olumlu bir durummuş gibi anlatıyorlar. Bu durumun, o gün raporlu olmayıp da çalışan arkadaşlarımızın çıkarına olduğunu söylüyorlar. Pandemi döneminde en çok çalışan ve en çok fedakarlık gösteren meslek gruplarından biriyiz. O dönemde de ücret kesintileri ile karşılaştık. Bunu hak etmiyoruz. Biz bu şartlarda nasıl çalışalım? Bu yüzden bu sözleşmeyi reddediyoruz” dedi.