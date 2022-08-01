01 Ağu 2022 - 14:14- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 14:16

Sahillerde 225 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hafta sonu 225 kişiyi daha boğulmaktan kurtardı
Sahillerde 225 kişi boğulmaktan kurtarıldı mask

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) hafta sonu 225 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

HAFTA SONU EKİPLER GÖREV BAŞINDAYDI

Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci’de 72, Kovanağzı’nda 15, Kumcağız’da 60, Miço’da 3, Kerpe’de 22, Sarısu’da 9, Seyrek’te 6, Bağırganlı’da 21, Karamürsel’de 7, Darıca’da 4 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere toplam 225 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

BU SEZON 1.157 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 51 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 1157 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

 

# sağlık, Darıca

01 Ağu 2022 - 14:14 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Adali - Madem yüzme bilmiyorsun, niye çıktın ağaca.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ağustos 14:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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