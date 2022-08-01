CHP Derince’de 9 yönetici istifa etti, 2 kişi dilekçe verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın görevden alınmasının ardından ilçe başkanı Elvan Sarım oldu. Sarım’ın göreve gelmesinin ardından yeni yönetim belirlenirken iddialara göre Sarım’ın partiye çok gelmemesi nedeniyle yöneticiler İrfan Aksoy, Halife Karabulut, Yavuz Akbulut, Neşat Küçük Aslan, Ayfer Abal, Neslihan Gizem Sarıkaya, Serap Tanyıldız Döner, Ümit Ersin Yahşi, Yasin Dündar bu sabah istifa edeceklerini bildirdi. Bu isimler arasında iki kişi partiye istifa dilekçesi sunarken diğer isimlere henüz ulaşılamadığı öğrenildi.
BEBEĞİNİ KAYBETTİ
İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından CHP Derince’de kongreye gidilmesi beklenirken istifaların verilmesinin ardından sürecin netleşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan İlçe Başkanı Sarım’ın geçtiğimiz hafta eşinin hamileliğinin beşinci ayında bebeğini kaybettiği, ayrıca babasının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.