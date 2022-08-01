01 Ağu 2022 - 14:51- Siyaset G: 01 Ağu 2022 - 14:53

CHP Derince’de 9 yönetici istifa etti, 2 kişi dilekçe verdi!

CHP Derince İlçe Örgütü’nde dokuz kişinin istifa ettiği öğrenilirken sadece iki kişinin istifa dilekçesi verdiği öğrenildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP Derince’de 9 yönetici istifa etti, 2 kişi dilekçe verdi! mask

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın görevden alınmasının ardından ilçe başkanı Elvan Sarım oldu. Sarım’ın göreve gelmesinin ardından yeni yönetim belirlenirken iddialara göre Sarım’ın partiye çok gelmemesi nedeniyle yöneticiler İrfan Aksoy, Halife Karabulut, Yavuz Akbulut, Neşat Küçük Aslan, Ayfer Abal, Neslihan Gizem Sarıkaya, Serap Tanyıldız Döner, Ümit Ersin Yahşi, Yasin Dündar bu sabah istifa edeceklerini bildirdi. Bu isimler arasında iki kişi partiye istifa dilekçesi sunarken diğer isimlere henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından CHP Derince’de kongreye gidilmesi beklenirken istifaların verilmesinin ardından sürecin netleşmesi bekleniyor. Bir diğer yandan İlçe Başkanı Sarım’ın geçtiğimiz hafta eşinin hamileliğinin beşinci ayında bebeğini kaybettiği, ayrıca babasının hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
# bir, başkanı, ardından

01 Ağu 2022 - 14:51 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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