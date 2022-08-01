Yeşilçam Vokal Grubu, Bekirdere’de nostalji rüzgarı estirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Bekirdere’de organize edilen yaz şenliğinde Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı serisinin usta oyuncularından “Hayta İsmail” lakaplı Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve ''Bacaksız'' lakaplı Tuncay Akça'nın kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu, Yeşilçam'ın birbirinden güzel şarkılarını seslendirerek dinleyenlere nostalji yaşattı. Usta oyuncular, ilk olarak Mehter Takımı ile Bekirdere’den eğlence alanının kurulduğu Yenişehir Mahallesi Mimar Sinan Ortaokulu bahçesine kadar yürüdü. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilçam’ın emektarlarının mutlulukları gözlerinden okundu. Şenlik alanında kendilerini bekleyen katılımcılarla da buluşan Yeşilçam Vokal Grubu, çocuklar başta olmak üzere herkesle bol bol fotoğraf çektirdi. Düzenlenen şenlikte sahne alan Yeşilçam Vokal Grubu vatandaşlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

YAZ ŞENLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşantepe Birlik Beraberlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. İzmit Bekirpaşa Sosyal Yardımlaşma Gönüllüleri Derneği, Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, Bekirdere Spor Kulübü, Yenişehir Spor Kulübü, Üçyol Spor Kulübü, Kireçocakları Spor Kulübü ile yaz şenliği düzenlendi. Çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için alana birçok şişme oyun grubu kuruldu.

ÇOCUKLAR İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyun alanlarında keyifle vakit geçirirken, etkinlik boyunca patlamış mısır, macun, dondurma ve pamuk şekeri ikram edildi. Alana çocuklarını getiren aileler için de ikram çadırı kuruldu. Çocuklar alanda gönüllerince eğlenirken aileler de kurulan çadırda vakit geçirdi. Vatandaşlara şenlik boyunca çay ve pide ikramı yapıldı. Alana gelen her çocuğa çekiliş bileti verildi.

PALYAÇO VE SİHİR OYUNLARI

Çocuklara etkinlik boyunca animatörler ve palyaçolar eşlik etti. Çocuklar palyaçolar ile dans ederek, oyunlar oynadı. Sonrasında MapHoytag halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Programın devamında sihirbaz Salim sahne aldı. Sihirbaz Salim, ateş oyunları, çeşitli gösteriler ve sihir numaraları ile çocukları şaşırtmayı başardı. Program sonunda ise çekiliş yapıldı. Bisiklet başta olmak üzere hazırlanan hediyeler kurayla sahiplerini buldu.