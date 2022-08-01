Mustafa Çulcu, Bolu’daki Süper Lig Gözlemci seminerine katıldı

Kocaeli’nin sporu adına gurur isimlerinden, Merkez Hakem Komitesi Başkanlarından, Eski FIFA Kokartlı Kocaeli Bölgesi Hakemi, ilimizin tek Süper Lig Hakem Gözlemcisi Mustafa Çulcu, Bolu Gazelle Sport Otel’deki 2022-2023 futbol Sezonu Sezon Başı Seminerine katıldı.
YENİ KURALLAR VE TALİMATLAR ANLATILDI
Çulcu değişen oyun kuralları, VAR uygulamaları, yeni sezondaki MHK Talimatları, UEFA ve FIFA uygulamaları, yeni sezonda uygulanacak olan Sayısal Gözlemci Raporları hakkında bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katıldı. Yoğun temponun arasında Gölcük yaylasındaki göl kıyısında yürüyüşle stres atma fırsatı yakalayan ülkemizin tüm Süper Lig gözlemcilerinin katıldığı seminer, MHK Başkanı Sabri Çelik in kapanış konuşması ile son buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.