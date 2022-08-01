Lisanslı ürünler taraftarları bekliyor

Kocaelispor’da yeni sezon lisanslı ürünlerinin satışına devam ediliyor. İzmit merkezde yer alan Kent Meydanı’ndaki mağazada da Kocaelispor’un yeni sezon Diadora markalı ürünleri yeşil siyahlı taraftarları bekliyor. 41 Burda AVM ve Çarşı Yapı’daki Beta Spor Mağazası’nda da satışlar devam ederken, yeni sezon lisanslı formalar önümüzdeki hafta taraftarla buluşacak.

FİYATLAR

Diadora tişörtler: 229 ve 279 TL.

Diğer tişörtler: 119 ve 139 TL.

Yağmurluk 399 TL.

Formalar: 329 TL. (Açılışa özel: 299 TL)