Lisanslı ürünler taraftarları bekliyor

Kocaelispor’da yeni sezon lisanslı ürünlerinin satışına devam ediliyor. İzmit merkezde yer alan Kent Meydanı’ndaki mağazada da Kocaelispor’un yeni sezon Diadora markalı ürünleri yeşil siyahlı taraftarları bekliyor. 41 Burda AVM ve Çarşı Yapı’daki Beta Spor Mağazası’nda da satışlar devam ederken, yeni sezon lisanslı formalar önümüzdeki hafta taraftarla buluşacak.
FİYATLAR
Diadora tişörtler: 229 ve 279 TL.
Diğer tişörtler: 119 ve 139 TL.
Yağmurluk 399 TL.
Formalar: 329 TL. (Açılışa özel: 299 TL)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.