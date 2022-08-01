01 Ağu 2022 - 16:51- Gündem G: 01 Ağu 2022 - 16:52

İzmit’in tarlalarında hasat zamanı halkın ürünleri halkla buluşacak

Üreten Belediye İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi’nde atıl durumda bulunan ve 3 yıl önce tarım alanına dönüştürülen Tarımsal Üretim Bahçesi’nde yarın sebze hasadı gerçekleştirecek. Hasadı yapılan ürünlerin tamamı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak
İzmit’in tarlalarında hasat zamanı halkın ürünleri halkla buluşacak mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, sanayi kenti olarak anılan İzmit’in aynı zamanda bir tarım kenti olma yolundaki çalışmaları devam ediyor. Çiftçiye öncü ve destek olan İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü belediyeye ait kullanılmayan atıl vaziyetteki tarım arazilerini değerlendirerek çiftçiye destek ve öncü oluyor. Bu kapsamda 3 yıl önce Durhasan Mahallesi’nde bulunan 6 dönüm arazi işlemeye başlayan İzmit Belediyesi, yarın Tarımsal Üretim Bahçesi’nde sebze hasadı gerçekleştirecek. 

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı hibe olarak verilen ve hasada hazır hale gelen sebzelerin hasat programı yarın saat 10.30’da Durhasan Mahallesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nde Başkan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasadı yapılan sebzeler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
# bir, başkanı, tarafından, İzmit belediyesi

01 Ağu 2022 - 16:51 - Gündem

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