İzmit’in tarlalarında hasat zamanı halkın ürünleri halkla buluşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, sanayi kenti olarak anılan İzmit’in aynı zamanda bir tarım kenti olma yolundaki çalışmaları devam ediyor. Çiftçiye öncü ve destek olan İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü belediyeye ait kullanılmayan atıl vaziyetteki tarım arazilerini değerlendirerek çiftçiye destek ve öncü oluyor. Bu kapsamda 3 yıl önce Durhasan Mahallesi’nde bulunan 6 dönüm arazi işlemeye başlayan İzmit Belediyesi, yarın Tarımsal Üretim Bahçesi’nde sebze hasadı gerçekleştirecek.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamı hibe olarak verilen ve hasada hazır hale gelen sebzelerin hasat programı yarın saat 10.30’da Durhasan Mahallesi Tarımsal Üretim Bahçesi’nde Başkan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleşecek. Hasadı yapılan sebzeler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.