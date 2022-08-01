01 Ağu 2022 - 16:52- Spor G: 01 Ağu 2022 - 16:53

Bizimköy Doğa yürüyüşçüleri Üçgaziler’deydi
Bizimköy Doğa yürüyüşçüleri Üçgaziler’deydi mask
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu hafta Üçgaziler’de gerçekleştirildi. Yürüyüş programı geçtiğimiz hafta sonu İzmit’in güzel köylerinden Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler divanında gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR MUHTAR

Çok eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor.  Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 31 Temmuz Pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler’de yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, kendilerini ağırlayan Gökçeören Muhtarı Mehmet Ali Kaya ve köylülere misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

 
# bir, İzmit belediyesi

01 Ağu 2022 - 16:52 - Spor

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