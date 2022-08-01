Tarhan: Sağlıkta 27 bin personel açığı sözleşmeyle kapatılmaya çalışılacak

CHP’li Tarhan, “29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 2022/342 sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılında toplam 27.000 sağlık personeli sözleşmeli olarak görevlendirilecek. Bu karar sağlıkta personel açığı olduğunun itirafı niteliğindedir” dedi.

“EN BÜYÜK PERSONEL AÇIĞI DOKTORLARDA”

Tarhan, “Sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen iktidar ve Cumhurbaşkanı, bu sorunları çözmek yerine ‘Giderlerse gitsinler’ demeyi tercih etti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre 2022 yılının ilk beş ayında toplam 942 hekim, yurtdışında görev yapmak üzere TTB’den ‘İyi Hal’ belgesi aldı. Bu gidişle 2022 yılında doktorlarımızın yurtdışına gidiş sayısı rekora ulaşacak. Sonuçta 19.694’ü uzman olmak üzere toplam 26.808 doktor açığı var. Bu rakamları da biz uydurmuyoruz. Tabip açığını ise 147 ile ebe açığı takip ediyor. Sağlık memuru açığı ise 38. En büyük personel açığı yataklı tedavide, karara göre 25.686 sağlık personeli açığı bulunuyor” dedi.

“İKTİDAR, SORUNLARI ÇÖZMEK YERİNE…”

“Bu açığın nedeni nedir? Neden sağlık çalışanlarımız bu ülkeden gitmek istiyor?”diye soran Tarhan, “Bu soruların cevabı verilmedikçe sorunlara da çözüm bulunamayacak. Ancak Ak Parti iktidarı sağlık sisteminde yaşanan sorunları sebeplerini tespit etmek ve sağlık çalışanlarının ve sistemin sorunlarını çözmek yerine yine palyatif bir çözümle, 2022 yılı sonuna kadar hizmet sözleşmesi yapmak suretiyle sadece açık sorununu çözmeye çalışıyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

“KAÇI TÜRK, KAÇI YABANCI? BİLGİ YOK”

Tarhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle, Cumhurbaşkanı kararında belirtilen kadrolara dair bilgi istedi. Tarhan, “Kararda yer alan açık kadrolara dair Sağlık Bakanından açıklama talep ettik. Çünkü kararda örneğin 19.632 uzman tabip deniliyor ama uzmanlık alanlarına dair bir bilgi yer almadığı gibi, 27 bin sözleşmeli personelin hangi kriterlere göre seçileceği, kaçının Türk kaçının yabancı uyruklu olacağı, hangi illerde görev yapacakları gibi bilgilere de ulaşılamıyor” diyerek, sözleşmeli personel seçim kriterleri, görev yerleri, uzmanlık alanları gibi hususlarda bilgi talep ettiklerini söyledi.

TARHAN’IN BAKAN KOCA’YA SORULARI

1. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personeli ile sözleşme yapmak üzere belirlenen kriterler nedir? Bu personel ile hangi kriterler esas alınmak suretiyle sözleşme yapılacaktır?

2. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin kaçı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, kaçı yabancı uyruklu, kaçı sonradan edinilmiş Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olacaktır?

3. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin illere göre unvanlar bazında dağılımı nedir?

4. Görevlendirilecek toplam 27.000 sağlık personelinin kaçının Kocaeli ilinde görevlendirilmesi planlanmaktadır? Kocaeli’de görevlendirilmesi planlanan sağlık personelinin unvanların göre dağılımı nedir?

5. Toplam 19.694 uzman tabibin anılan Karar kapsamında görevlendirileceği anlaşılmaktadır. Bu uzman tabiplerin uzmanlık ihtisas alanlarına göre ayrımı nedir ve hangi uzmanlık alanında kaç uzman tabip görevlendirilmesi planlanmaktadır?