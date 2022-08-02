Eksiklerimizi gördük “1-0”

Kocaelispor sezon öncesi ikinci antrenman maçını 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Düzcespor ile oynadı. Kalesinde pozisyona izin vermeyen yeşil siyahlılar karşılaşmayı Okan Eken’in 20. dakikadaki kafa golü ile 1-0 kazandı.

11’İMİZ

Kızılcahamam Stadı’ndaki maça Kocaelispor her iki yarıda da sahaya farklı 11’lerle çıktı. Yeşil siyahlılar maça kalede Gökhan Değirmenci, savunmanın sağında Yiğit Canguru, solunda Denialp Özdemir, ortasında Yalçın Kılınç ve Diogo Özçakmak, önlerinde Mesut Can Tunalı ve Anıl Emre Yılmaz, kanatlarda Oktay Balcı ve Cem Ekinci, forvete yakın bölgede Yiğitali Bayrak ileride de Okan Eken 11’i ile başladı.

OKAN ATTI

İlk 45 dakikada tek gol vardı. 20. dakikada kazanılan serbest vuruşta Yiğitali topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, uzak noktada Okan Eken kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. Yeşil siyahlılar ikinci yarıda kalede İsmet, sağ bekte Mehmet Yılmaz, sol bekte Denizalp, savunma ortasında Alpay ve Onur Öztonga, önlerinde Mehmet Taş ve İlyas Kubilay, sağda Uğur Can, solda Samed Ali, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride de Mertan ile mücadele etti.

SON MAÇ ARNAVUTKÖY İLE

İkinci 45 dakikanın özellikle son bölümlerinde Kocaelispor oyunun hakimiydi. Zaman zaman bireysel hatalarla Düzce ekibi kalemizi yoklamak istedi. Kocaelispor ise Samed Ali ve Tayfun ile önemli fırsatlar yakalasa da ikinci golü bulamadı. 90 dakika 1-0 sona erdi ve yeşil siyahlılar ilk ciddi antrenman maçında eksiklerini gördü. Kocaelispor’un Ankara’daki 3. ve son maçını 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Arnavutköy Belediyespor ile oynayacak.