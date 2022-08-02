Ellibeş: “Bu bayram hepimizin”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Milli İrade Meydanı’nda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Erdoğan’ın tam bin 236 gün sonra, diğer bir ifadeyle yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın bu arada da ilimize ziyaretleri oldu. Ancak İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki buluşmaların yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz” dedi.
MARMARA’DA İLK PROGRAM
Erdoğan’ın bu yıl İstanbul dışında Marmara Bölgesi’ndeki ilk Büyükşehir programını Kocaeli’de yapacağına da dikkat çeken Ellibeş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli’nin ayrı bir yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi’nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi. Son kabine toplantısından sonra da ilimize yapacağı ziyarete dikkat çekti”.
HERKESİN BAYRAMI
“Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri anarak, cumartesi günü burada olacağını hatırlattı. Bu bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı’nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’da son dönemin yükselen değeri büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilecek 10.Açılış Bayramına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Mehmet Kurt - Bu bir bayram değil bayram olarak görüyorsan da o zaman benim bayramım değil her şeyi bayram ilan ediyorsunuz anlaşılan tuzu kuru olan sizlere her gün bayram millet geçinemiyor aç neyin bayramından bahsediyorsun boş 55.
Cenk Cemil - AKP'nin bayram ilan ettiği hiç bir gün şahsen beni ilgilendirmiyor ! Çünkü, bendeniz 2000 yılından sonra emekli olan ve 10 yıldır İNTİBAK HAKKININ verilmesini bekleyen bir emekliyim !
Adali - Nurtopu gibi bir bayramınız daha MI oldu. Hayırli olsun. Sahi bu ne baryami bu gün niye baryam
Gerçek - Sen takla atmaya devam et.NAFİLE.YEMEZ.
İzmi̇tli̇ - GÖRECEZ BOŞ 55 BAKALIM OTOBÜSLERLE NE KADAR DOLDURACAKSINIZ.BOŞ 55.MİLLET AÇ,MİLLET PARASIZ,MİLLET İŞSİZ AMA SENİN VE ERDOĞANIN UMRUNDAMI.SADECE SEÇİMLERİ NASIL ALIRIZIN PEŞİNDESİNİZ.YÜZ KÜSÜR MİLYAR DOLARLAR NERDE BOM BOŞ 55.
Karşıyakalı - Kalabalık geçerse miting Ellibeş'in bayramı olduğu kesin ama nafile. Miting bittiğinde kısa süre sonra evde torun sevmeye gidersin inşallah.
Erol Demirbek Türk - aç karnına , işsiz açıkta bayram olmaz. millet pazara çıkamıyor , işsizlik zirvede .
[email protected] - KOCAELİ lilerin BAYRAMI İNŞALLAH SİZLERİN PARTİNİZİN BU ŞEHRE YAPTIĞINIZ ZULÜMDEN KURTULDUĞU GÜNDÜR, BİR AVUC KESOB BAĞLI ODALARA BU HALKI EZDİRDİNİZ .FIRINCI İSTEDİĞİ GÜN TATİL YAPIYOR İSTEDİĞİ AN FİYATA ZAM YAPIYOR , ULAŞIMDA AYNI . OTOBÜSCÜYE ZAM VERMEK İÇİN KOCAELİ OTOGARDA BİR AYDIR BEKLETİLEN BU MİLLETİN VERGİLERİYLE ALINMIŞ FAKAT HİZMETE SOKULMAMIŞ OTOBÜSLER BEKLETİLİYOR. VATANDAŞDA RESİM CEKİP ULAŞIMDAKİ KEŞMEKEŞLİĞİ YETKİLİLERE ANLATMAK İSTESE BİLE BU ŞEHRİ YÖNETENLERİN HİÇBİRİNDEN TEPKİ GÖSTERİLMİYOR. PACALAR TUTUŞTU. POPİLİST POLİTİKALAR ÖN PLANA CIKTI. İKTİDARDA KALMAK İÇİN HERTÜRLÜ TAKLALAR ATILMAYA BAŞLANDI .İNŞALLAH BU ŞEHİR AŞİRETLERLE YÖNETİLEN BİR ŞEHİR OLMAYACAKTIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.