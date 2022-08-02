Ellibeş: “Bu bayram hepimizin”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Milli İrade Meydanı’nda bugüne kadar birçok miting ve toplu açılışa katılan Erdoğan’ın tam bin 236 gün sonra, diğer bir ifadeyle yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından yeniden aynı yerde Kocaelilerle buluşacağına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın bu arada da ilimize ziyaretleri oldu. Ancak İzmit Milli İrade Meydanı’ndaki buluşmaların yeri her zaman ayrı olmuştur. Bu buluşmanın da çok özel ve coşkulu geçeceğine inanıyoruz” dedi.

MARMARA’DA İLK PROGRAM

Erdoğan’ın bu yıl İstanbul dışında Marmara Bölgesi’ndeki ilk Büyükşehir programını Kocaeli’de yapacağına da dikkat çeken Ellibeş, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde Kocaeli’nin ayrı bir yeri olduğunu, şehrimizi evi gibi gördüğünü biliyoruz. Marmara Bölgesi’nde İstanbul dışında ilk programını ilimizde yaparak bunu bir kez daha gösterdi. Son kabine toplantısından sonra da ilimize yapacağı ziyarete dikkat çekti”.

HERKESİN BAYRAMI

“Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin duyurusunu yaparken ilimizdeki yatırım ve eserleri anarak, cumartesi günü burada olacağını hatırlattı. Bu bizler için çok değerli. Bu duygularla İzmit Milli İrade Meydanı’nda 6 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30’da son dönemin yükselen değeri büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirilecek 10.Açılış Bayramına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”.