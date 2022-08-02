Kağıtsporlu Esila, dünya ikincisi oldu

Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında ülkemizi temsilen katılan 20 milli taekwondocudan biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Esila Deniz, şampiyonadan madalyayla döndü.
GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU
Bulgaristan’ın Sofia şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişen başarılı sporcu Esila Deniz, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.