02 Ağu 2022 - 10:41- Asayiş G: 02 Ağu 2022 - 10:43

Fuardaki metruk binada yangın çıktı

İzmit'te millet bahçesi yapımı için yıkımı devam eden İzmit Fuarı'nın içinde bulunan metruk binada yangın çıktı.
Fuardaki metruk binada yangın çıktı mask
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Olay, İzmit Fuarı'nda bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçmişte düğün salonu olarak kullanılan metruk haldeki binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Büyükşehir zabıtası bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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02 Ağu 2022 - 10:41 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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