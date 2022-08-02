02 Ağu 2022 - 11:33- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 12:02

Türkiye’de maymun çiçeği vakaları yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e yükseldiğini belirtti.
Türkiye’de maymun çiçeği vakaları yükseldi mask

Sağlık Bakanı Koca, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Türkiye’deki maymun çiçeği vakalarına ilişkin, şöyle konuştu: "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlık durumları iyi, hiç bir sorun yok. Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni, kapalı ortamda çok yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır. Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır."

Corona virüs salgınıyla ilgili Koca, Omicron’un daha bulaşıcı olduğunu ancak ilk varyantlara göre hastalarda daha hafif seyrettiğini belirterek, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili soruya da yanıt veren Bakan Koca, “Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayımlanarak 15 Ağustos’ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek” dedi.

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02 Ağu 2022 - 11:33 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mehmet Kurt - Sınırlardan geçişler denetlenmezse sığınmacılar elini kolunu sallayarak serbestçe geçerse Her illet ülkemize girer bunlara izin verenler il yakalananlar olur inşallah.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Ağustos 13:25
01

Hacı - HADİ HAYIRLISI VAKA SAYISI BİRAZ ARTARSA REİS IBAN ATAR

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 02 Ağustos 11:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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