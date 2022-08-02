Büyükşehir Zabıtası kaybolan çocukları ailelerine ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi Kandıra’nın sahil noktaları üzerinde düzenli aralıklarla devriye geziyor. Kandıra sahillerinde hafta sonu kaybolan 10 çocuğu bulan Büyükşehir Zabıtası, çocukları ailelerine kavuşturdu, anneler babalar derin bir nefes aldı.
YOĞUNLUKTA KAYBOLUYORLAR
15 Haziran’da başlayan yaz sezonunun ardından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle hafta sonu onbinlerce vatandaşın akın ettiği sahillerde Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zabıta ve Özel Güvenlik ekipleri görev yapıyor. Asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf eden ekipler, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor.
ZABITA AİLELERE ULAŞIYOR
Hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğun yardımına yine Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti. Kayboldukları için korkan ve ağlayan çocukları sakinleştiren ekipler, kısa sürede ailelerine ulaştı. Derin bir soluk alan anne babalar Zabıta noktasına gelerek çocuklarını teslim aldı. Ailelerine kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.