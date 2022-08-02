02 Ağu 2022 - 11:56- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 11:58

Büyükşehir Zabıtası kaybolan çocukları ailelerine ulaştırdı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğu ailesine ulaştırdı
Büyükşehir Zabıtası kaybolan çocukları ailelerine ulaştırdı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli’nin birçok noktasında olduğu gibi Kandıra’nın sahil noktaları üzerinde düzenli aralıklarla devriye geziyor. Kandıra sahillerinde hafta sonu kaybolan 10 çocuğu bulan Büyükşehir Zabıtası, çocukları ailelerine kavuşturdu, anneler babalar derin bir nefes aldı.

YOĞUNLUKTA KAYBOLUYORLAR

15 Haziran’da başlayan yaz sezonunun ardından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi en yoğun günlerini yaşıyor. Özellikle hafta sonu onbinlerce vatandaşın akın ettiği sahillerde Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Zabıta ve Özel Güvenlik ekipleri görev yapıyor. Asayişin sağlanması için önemli bir çaba sarf eden ekipler, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor.

ZABITA AİLELERE ULAŞIYOR

Hafta sonu Kandıra sahillerinde kaybolan 10 çocuğun yardımına yine Büyükşehir Zabıta ekipleri yetişti. Kayboldukları için korkan ve ağlayan çocukları sakinleştiren ekipler, kısa sürede ailelerine ulaştı. Derin bir soluk alan anne babalar Zabıta noktasına gelerek çocuklarını teslim aldı. Ailelerine kavuşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

 

# bir, ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

02 Ağu 2022 - 11:56 - Gündem

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