02 Ağu 2022 - 12:05- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 12:17

Feci kazada hayatını kaybetmişti! 5 gün sonra doğum günüymüş

Gölcük Ulaşlı mevkiinde motosikleti ile virajı alamayarak yere düşen 39 yaşındaki Süleyman Sarıer, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sarıer’in 5 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Feci kazada hayatını kaybetmişti! 5 gün sonra doğum günüymüş mask

Alınan bilgiye göre D-130 karayolundan34 RR 9702 plakalı motosikletiyle Yalova yönünde seyir halinde olan Süleyman Sarıer(38)Gölcük Ulaşlı ışıklar mevkiinde virajda motosikletin kontrolünü kaybederek yere düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sarıer'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Sarıer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karamürsel Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gölcük Haledere’de ikamet eden emekli kaporta ustası merhum Dursun Ali Sarıer ile Nuran çiftinin 2 çocuğundan biri, Başiskele Karadenizliler Mahallesi Fakülte Caddesinde bulunan Empay Fabrikası planlama bölümünde çalışan Süleyman Sarıer’in 6 Ağustos Cumartesi 39’ncu yaş günü olduğu öğrenildi. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Süleyman Sarıer’in cenazesi Halıdere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.
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02 Ağu 2022 - 12:05 Kocaeli/ Gölcük- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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