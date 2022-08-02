AKP Kandıra İlçe Başkanı Ölmez: Çiftçimiz fındık fiyatlarından memnun

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır” sözleriyle açıkladığı fındık fiyatları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
“HEP BERABER TEŞEKKÜR ETMEYE”
Ölmez, “Bugünkü saha programlarımızda Cumhurbaşkanımızın fındığa verdiği fiyat konusundaki çiftçilerimizin görüşlerini dinledik. Çiftçimizin memnuniyetini görünce onların tüm dertlerine; üretenin, emeğin, alın terinin karşılığını gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Fındık Çalışma grubu içinde olan AK Parti Kocaeli Milletvekillerimize emekleri ve fındık üreticimizin yanında oldukları için tümüne Kandıralı üreticilerimizin memnuiyeti ve teşekkürlerini sunarım. Şimdi sıra bizde 6 Ağustos cumartesi günü reis İzmit’te, hep beraber teşekkür etmeye” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Necip Güler - Yalan bari söyleme başkan. Şu anda kuruyemişçiler fındığı 170₺ ye satıyor 3 katı fiyat farkı var. Kendin git bak inanmıyorsan. Bırakın bu. Şakşakçılığı...
Erol Demirbek Türk - ŞAŞACAKSINIZ AMA FINDIK İŞİNDEN ANLAMAM ANLAYANLAR YORUM YAZSINLAR :)
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.