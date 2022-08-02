AKP Kandıra İlçe Başkanı Ölmez: Çiftçimiz fındık fiyatlarından memnun

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır” sözleriyle açıkladığı fındık fiyatları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“HEP BERABER TEŞEKKÜR ETMEYE”

Ölmez, “Bugünkü saha programlarımızda Cumhurbaşkanımızın fındığa verdiği fiyat konusundaki çiftçilerimizin görüşlerini dinledik. Çiftçimizin memnuniyetini görünce onların tüm dertlerine; üretenin, emeğin, alın terinin karşılığını gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Fındık Çalışma grubu içinde olan AK Parti Kocaeli Milletvekillerimize emekleri ve fındık üreticimizin yanında oldukları için tümüne Kandıralı üreticilerimizin memnuiyeti ve teşekkürlerini sunarım. Şimdi sıra bizde 6 Ağustos cumartesi günü reis İzmit’te, hep beraber teşekkür etmeye” dedi.