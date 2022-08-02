Balıkta bolluk yok, çeşitlilik çok

Av yasağının uygulanmaya başlamasıyla ballık bolluğu azalmıştı. Balık tezgahlarında bolluk olmasa da çeşitlilik göze çarpıyor. Küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahlarda alıcısını bekliyor. Sardalya 120, hamsi 110, karides 150, Kalamar 150, yerli somon 90, Karadeniz mezgit 85, levrek ise tanesi 60-70 TL'den alıcı buluyor.

"EYLÜLDE BOLLUK OLUR"

Tezgahlarda 15 çeşidin üzerinde balığın olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "15 Temmuz'da Ege balıkçılığı başladı. Bundan dolayı fiyatlarımız biraz geriye geldi. Fiyatlarımız şuanda uygun. 15 Eylül'de palamut avı başlayacak. Karadeniz'de çok güzel palamut olduğunu söylüyorlar, inşallah bu sayede halkımız bol bol palamut yiyecek. Eylülde palamut avının başlamasıyla birlikte diğer balıklar için de sezon açılışı yapılacak, o zaman daha da bolluk olacaktır" dedi.

IZGARA BALIKLARI REVAÇTA

Çupra ve levrek satışlarının çok olduğunu belirten Bineklioğlu, "İnsanlar dışarıda ızgara yaptıkları için çupra, levrek, sardalya, uskumru, çinekop tarzı balıklar daha çok satılıyor. Tava balıkları daha az satılıyor. Şu anda fiyatlar yüksek görünebilir. Sakın aldanmayın, fiyatların yüksek olmasının sebebi balığın az olmasından kaynaklıdır. Fiyatlar normal, herkesin alabileceği seviyeye gelecektir. Eylülde bunu göreceğiz" diye konuştu.