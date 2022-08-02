Harun Yıldızlı: Derince için 1 ay içerisinde seçim olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın görevden alınmasının ardından ilçe başkanı Elvan Sarım oldu. Sarım’ın göreve gelmesinin ardından yeni yönetim belirlenirken iddialara göre Sarım’ın partiye çok gelmemesi ve aktif olmaması nedeniyle dün itibariyle ilçe yöneticileri İrfan Aksoy, Halife Karabulut, Yavuz Akbulut, Neşat Küçük Aslan, Ayfer Abal, Neslihan Gizem Sarıkaya, Serap Tanyıldız Döner, Ümit Ersin Yahşi, Yasin Dündar görevlerinden istifa etti. Başkan ile birlikte 17 kişinin yönetiminde olduğu ilçede 9 kişinin istifasının ardından yönetim düşmüş oldu.

“AĞIR SÜREÇLERDEN GEÇTİM”

Söz konusu istifanın ardından İlçe Başkanı Elvan Sarım yaptığı açıklamada, “Gelecek seçimlerin kazanılabileceği görüntüsü, İl ve İlçemizde var olan kirli yapıları tekrar harekete geçirmiştir. Kendi geleceklerini ve çıkarlarını düşünen bu yapılar partimize zarar vermeye devam etmektedir.Yönetimimizin içinden oy birliğiyle başkan seçildiğim günden bu yana çalışmalarını sürdüren İlçe başkanı olarak bu açıklamayı yapmak konusunda içinde bulunduğum durumu ve partim adına utanç duyduğumu belirterek asıl sözlerime başlıyorum. Eşimin ölümden döndüğü, bir dizi ameliyattan geçtiği ve sonucunda 5 buçuk aylık bebeğimizi toprağa verdiğim ağır süreçlerden geçtim. Hastanede olmak zorunda kaldığım bu süreçte yönetim kurulumun izniyle İlçe Başkan vekilliğini 15 günlüğüne İlçe sekreterimize bıraktım” dedi.

“İSTİFALARINI MEMNUNİYETLE KABUL EDİYORUZ”

“Her insan için çok büyük bir sınav olan bu süreçlerden geçerken yol arkadaşım dediğim insanların küçük hesaplar ile yönetimi düşürmek adına çabalamalarını öğrenince üzüntüm arttı” diyen Sarım, “Babamın yoğun bakıma alındığı gün de İlçe Başkanlığımıza istifa dilekçelerini ulaştırdılar. Her ne kadar verilen bu istifa dilekçeleri tüzüğün öngördüğü usullerle teslim edilmemiş ve esasında yönetimimizi düşürmeye kabil olmasa da partimizin demokrasi ve vefa duygusuyla bağdaşmayan bu fırsatçı anlayışın yönetim kademesinde olmaması adına istifalarını memnuniyetle kabul ediyoruz. Bu yapılan ne siyasi ahlaka ne de insani değerlere sığmamaktadır. Bizler menfaatsiz, onurlu ve ahlaki mücadelemizi sürdürerek emeğin yanında yer almaya devam edeceğiz. Yapılan bu haksızlığı tüm açıklığıyla dile getirdiğimizi samimiyetle bildirerek süreci ilçe kongre delegelerimizin değerli takdirlerine bırakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“1 AY İÇERİSİNDE SEÇİM OLACAK”

Süreç hakkında gazetemiz konuşan CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “İstifalar bize ulaştıktan sonra 5 gün içerisinde geçici kurul atanacak. 1 ay içerisinde seçim olacak. Genel merkezden de görüş alacağız. Tüzük bunu gerektiriyor” dedi.