02 Ağu 2022 - 13:53- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 13:56

Kırtasiye malzemesi alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kırtasiye malzemesi alımı yapılacak
Kırtasiye malzemesi alımı yapılacak mask

Kırtasiye Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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02 Ağu 2022 - 13:53 - Gündem

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