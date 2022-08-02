02 Ağu 2022 - 13:55- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 13:57

İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık
İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık mask

Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Kabaoğlu mahallesi, 414 ada 3 parsel sayılı (borçlu adına kayıtlı 228/21881 hisse paylı) taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır.parseldeki yapılaşma koşulları E=0.40, Hmax= 6.50 m olarak belirlenmiştir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 2.844,53 m² dir.

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# İzmit belediyesi

02 Ağu 2022 - 13:55 - Gündem

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