Kocaeli İli, İzmit ilçesi, Kabaoğlu mahallesi, 414 ada 3 parsel sayılı (borçlu adına kayıtlı 228/21881 hisse paylı) taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Gelişme Konut Alanı" kullanımında kalmaktadır.parseldeki yapılaşma koşulları E=0.40, Hmax= 6.50 m olarak belirlenmiştir. Parselin kadastral yola cephesi vardır. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 2.844,53 m² dir.
02 Ağu 2022 - 13:55- Gündem Güncelleme: 02 Ağu 2022 - 13:57
İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.