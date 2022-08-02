Hürriyet: İzmit’in hasadı, İzmit halkına ulaşacak

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün tarımsal kalkınmayı destekleme projesi kapsamında çalışmalarını gerçekleştirdiği Durhasan Tarımsal Üretim Bahçesinde 3 ay önce ekimi yapılan sebzeler Hasat Şenliğinde toplandı. Hasat Şenliğine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri Ercan Umutlu, Ali Filiz, Turgay Oruç, Durhasan Muhtarı Ünal Turan, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan bahçedeki ürünlerin hasadını yaptı.

“3 YIL ÖNCE EKİME BAŞLADIK”

Başkan Hürriyet hasat öncesi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Bugün güzel, bereketli bir sabah. Toprak büyük bir zenginlik. Bu zenginliği işlemek gerekiyor. Üretmek gerekiyor. Ülkemizi üretim kurtaracak. O yüzden de biz hem üretimin farkındalığına destek vermek için hem de sosyal desteğe ihtiyacı olan ailelere kendi ürettiğimiz ürünleri sunabilmek için bütün atıl kalan arazilerimizi çeşitli ürünlerle ekip biçmeye başladık. Türkiye’yi üretim kurtaracak diyerek 3 yıl önce bugün 6 dönüm olan bu arazide ekime başlamıştık.

“KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK”

İzmit’i sanayi kimliğinden biraz olsa da farklı bir kimliğe doğru yöneltmek istedik. Burada tarımsal üretimin de olduğunu hatırlatmak, bu değerli toprakları atıl durumdan çıkarmak için 3 yıl önce burada kollarımızı sıvamıştık. Burası bir sanayi kenti ama sanayide çok çok önce iyi tarım da vardı. Burada üretilen ürünler hem bu kenti besliyordu, hem çevre illerdeki pazarlarda satılıyordu. Bu kentin önemli gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktı. İşte biz de kentimizde iyi tarım unutulmasın, hayvancılık ölmesin diye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılığın halen daha bu kentin ekonomisine katkı sağlayacağını biliyoruz ve gönülden inanıyoruz.

“ARAZİLER BOŞ KALMAMALI”

İşte 3 yıl önce bu şiarla yola çıktığımız ve bulunduğumuz alana, yaklaşık 6 bin 500 adet fide ve 3 kilogram fasulye tohumunu ekerek başlamıştık. O zaman da yine ekim şenliği adı altında tarıma dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak, üretimin ne kadar değerli olduğunu ve belediyelerin atıl kalan arazilerinin boş yatmaması gerektiğini anlatmaya çalışmıştık.

“İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK”

2020 yılında, pandeminin en zor şartlarında 6 ton ürün aldık. 2021’de bu miktarı arttırdık 15 ton ürün almayı başardık yine bu bahçeden. Şimdi de umuyorum ki daha fazla bir ürünü hep birlikte bahçemizden hasat edeceğiz. Burada hasat edilen ürünler Sosyal Destek Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılacak. Onlara da bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. Sosyal yardım alanımızı da bu şekilde çeşitlendirmiş oluyoruz.

“TOPRAKLAR DEĞERLENDİRİLMELİ”

Özellikle Covid-19 ve sonrasında çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı bize aslında tarımın ne kadar önemli olduğunu, ileride de gıda krizinin aslında kapımızda olduğunu o yüzden topraklarımızın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini şart koşuyor. Her zaman diyoruz; Bizi üretim kurtaracak. Aslında ne kadar verimli toprakların üzerinde olduğumuzu bu bahçenin bugün vermiş olduğu ürünlerden görüyoruz.

MEVCUT BAHÇELER

Sadece burayla sınırlı değiliz, bunun dışında Emirhan Köyünde bahçemiz, Süleymaniye Köyünde ipek böcekçiliği için kurduğumuz dut bahçemiz, Ambarcı’da Nusrat buğday üretim bahçelerimiz, Mecidiye’de Siyez buğday üretim bahçemiz, Çayırköy’de silajlık mısır ekim alanımız, Modern Hayvan Pazarımızda istiridye mantarı üretim alanımız, yine Durhasan’da salep üretim alanlarımız mevcut.

“ÜRETTİKÇE ÜRETİYORUZ”

Biz ürettikçe üretiyoruz, toprağımızın kıymetine kıymet katıyoruz. Özellikle İzmitimizin her karış toprağı kıymetli. Her karış toprağı zengin ve bu zenginliği arkadaşlarımızın da müthiş çabası, emeğiyle birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu bahçede çalışan arkadaşlarım çok emek verdiler, çok uğraştılar, bakımını çok güzel yaptılar ki gördüğüm tablodan çok mutlu oldum.

“FARKINDALIK SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Burada sulama sisteminden, birçok kullanılan malzemeye kadar birçok şeyi arkadaşlarımız kendisi yaptı. Vahşi sulama değil, damlama sistemi kullanıldı. Bu sistemi bile çalışanlarımız, ziraat mühendislerimiz, emekçi kardeşlerimiz kendi el emekleriyle yaptılar. Burası dışarıdan alarak değil gerçekten kendi emeğimizle, kendi gücümüzle oluşturduğumuz bir bahçe. Bu bahçeler tabii ki tek başına bütün İzmit’i doyurmaya yetmez ama biz burada aslında üretime dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aslında üretimin ne kadar önemli olduğunun farkındalığını sağlamak istiyoruz.

“TOPLADIĞINIZ SİZİNDİR”

Belediyeler isterse birçok alanda üretim yapabilir ve bu ürettiğini de paylaştığında da ne kadar zenginleşebileceğini, dayanışmanın da ne kadar güçlü olabileceğini de göstermeye çalışıyoruz. Hasadımıza katılan tüm muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, kadın meclisimize, kooperatifimize, İZGİM kadınlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Emek veren işçilerimize teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle beraberce hasat yapacağız. Hasada katılan yurttaşlarımızın topladıkları kendilerinindir. Bu topladığımız ürünler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzde ve halk marketteki raflarımızda yerlerini alacak.”

“GIDA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ BURADA”

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan da konuşmasında, “Ben tarımcıyım, başka mesleğim yok. Böyle etkinliklerde mutlu oluyorum. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile göreve geldiği günden bu yana çalışıyoruz. Böyle ürünleri tarlada görünce çok mutlu oluyorum. Burada bin bir emek var. Dünya gıda krizinde. Bunun çözümü buradaki üretim, üretim, üretimdir. Hasadımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“İLAÇ OLUYOR VATANDAŞIMIZA”

Durhasan Muhtarı Ünal Turan programda yaptığı konuşmada, “Belediyemize sunduğu imkandan dolayı teşekkür ediyoruz. Az da olsa bir ilaç oluyor vatandaşımıza. Bu yıl hasat etkinliğimizin 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Devamını da bekliyoruz İnşallah. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi.