Bizimköy Doğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü her ay başka bir köyde devam ediyor. Yürüyüş programı geçtiğimiz hafta sonu İzmit’in güzel köylerinden Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler divanında gerçekleştirildi.
MUHTARA TEŞEKKÜR ETTİLER
Çok eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 31 Temmuz Pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler’de yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, kendilerini ağırlayan Gökçeören Muhtarı Mehmet Ali Kaya ve köylülere misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.