02 Ağu 2022 - 15:21- Spor G: 02 Ağu 2022 - 15:22

Bizimköy Doğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti
Bizimköy Doğa yürüyüşü Üçgaziler’de devam etti mask
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İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü her ay başka bir köyde devam ediyor. Yürüyüş programı geçtiğimiz hafta sonu İzmit’in güzel köylerinden Gökçeören köyüne bağlı Üçgaziler divanında gerçekleştirildi.

MUHTARA TEŞEKKÜR ETTİLER

Çok eski bir yerleşim yeri olan Üçgaziler adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehit düştüğü rivayet edilen üç kardeşten alıyor.  Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında 31 Temmuz Pazar günü doğa tutkunları Üçgaziler’de yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, kendilerini ağırlayan Gökçeören Muhtarı Mehmet Ali Kaya ve köylülere misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
# bir, tarafından, İzmit belediyesi

02 Ağu 2022 - 15:21 - Spor

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