Yelken Yarışları’nda Heyecan Sona Erdi

Kocaeli genelinde birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Derince Yelken Kulübü öncülüğünde bu kez 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları gerçekleşti. Hafta sonu düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan yelken yarışlarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverler ilgiyle takip etti. Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ödül töreninde yaptığı konuşmada, sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade ederek, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Ödüller Sahibini Buldu

Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından optimist genel ve optimist kızlar kategorilerinde birinciliğe İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği’nden Duru Demirdalmış ulaştı. Optimist junior genel kategorisinde İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği’nden Ege Küpçü, ılca 4 genelde Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği’nden Levent Kaldırım, ılca 4 junior genelde İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği’nden Merve Esma Özen, ılca 4 kız kategorisinde Derince Yelken Kulübü Spor Derneği’nden Daphne İavkovidis ve ılca 6 genelde Derince Yelken Kulübü Spor Derneği’nden Emre Yılmaz birinci oldular. Organizasyonda ayrıca en küçük kız sporcu olan Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği’nden Selen Akça ile en küçük erkek sporcu İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği’nden Ediz Tayyar da ödüllendirilen isimler oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR:

OPTİMİST GENEL:

1.Duru Demirdalmış (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

2.Demir Özbal (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

3.Ege Küpçü (İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

4.Iraz Zehra Tom (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

5.Ediz Tayyar (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

OPTİMİST KIZLAR:

1.Duru Demirdalmış (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

OPTİMİST JUNİOR GENEL:

1.Ege Küpçü (İzmit Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

ILCA 4 GENEL:

1.Levent Kaldırım (Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

2.İshak Burak Açıkgöz (Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

3.Daphne İavkovidis (Derince Yelken Kulübü Spor Derneği)

4.Merve Esma Özen (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

5.Ela Tırpancı (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

ILCA 4 JUNİORGENEL:

1.Merve Esma Özen (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

2.Ela Tırpancı (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

3.Çağla Yücel (Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

ILCA 4 KIZ:

1.Daphne İavkovidis (Derince Yelken Kulübü Spor Derneği)

2.Merve Esma Özen (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

3.Ela Tırpancı (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

ILCA 6 GENEL:

1.Emre Yılmaz (Derince Yelken Kulübü Spor Derneği)

2.Adnan Zahid Vural (Derince Yelken Kulübü Spor Derneği)

3.Barbaros Tuna Binbay (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)

EN KÜÇÜK KIZ SPORCU:

1.Selen Akça (Körfez Yarımca Yelken ve Su Sporları Kulübü Derneği)

EN KÜÇÜK ERKEK SPORCU:

1.Ediz Tayyar (İzmit Yelken Kulübü Spor Derneği)