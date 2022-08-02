Çelikhane ve haddehane projesi 6,1 milyar TL katkı sağlayacak

İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi tarafından Yıldızlar Yatırım Holding üzerine ‘Yassı Çelik Üretimi: Ekonomik Etki Araştırması’ başlığı altında rapor hazırlandı.Söz konusu rapor geçtiğimiz ay yayınlandı. Kartepe Uzunbey Mahallesi’nde 240 dönüm alana çelikhane ve haddehane tesisi yapmayı planlayan Yıldız Demir Çelik A.Ş. yarın (4 Ağustos Perşembe günü) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ÇED Toplantısı düzenleyecek. Toplantı öncesi incelediğimiz raporda; Yıldızlar Yatırım Holding hakkında genel bilgiler, Kartepe’ye yapılması planlanan çelikhane ve haddehane projesi ile ilgili bilgiler, ‘Demir Çelik Sanayi: Genel Bakış’, ‘Ekonomik Etki Analizi Temel Prensipleri’,‘Yatırımın Ekonomik Etki Analizi’ konu başlıkları altında bilgiler yer alıyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 6,1 MİLYAR TL

Yatırım planlamasına göre incelemeye konu olan demir çelik tesisindeki doğrudan istihdamın yaklaşık 1000 kişi düzeyinde olduğu belirtiliyor. Bu kişilere yönelik olarak yaratılacak hane halkı geliri ise bugünkü ekonomik rakamlarla 1 Milyar TL.Bu paranın ekonomik etkisi de ülkemiz ekonomisine katma değer olarak 6,1 milyar TL yansıma yapacak.

KARTEPE VE DİĞER İLÇELERE 2 MİLYARLIK EK GELİR

Bu ekonomik değerin ciddi bir kısmı, doğrudan Kartepe bölgesinde yaşayan insanlara ve ticari işletmelere yönelik olacak. Kaba bir hesapla bu katma değerin tahminen %30'unun Kartepe'de ekonomik döngüye gireceği öngörülürse; Kartepe ve civar ilçelerin ekonomisine ek bir 2 milyar TL ekonomik değer eklenecek.

TESİS 2020 YILINDA BAŞLAMIŞ OLSAYDI…

Rapora göre; eğer bu tesis 2020 yılında çalışmaya başlamış olsaydıTürkiye net ithalatçı konumunda olduğu yassı çelik ürünlerinde, tükettiğinden fazlasını üretir bir konuma gelecekti ve ülkemizin konumu ithalatçılıktan ihracatçılığa geçmiş olacaktı. Bu alandaki dış ticaret açığımız tamamen kapanmış olacaktı.

TÜRKİYE YASSI ÇELİK ÜRETİMİNDE DÜNYADA 7.

Türkiye dünyada yassı çelik üretiminde 7. sırada yer alıyor ve en yakın rekabet halinde olduğumuz Almanya'da da geçen yıldan bu yana süren yatırımlarla birlikte üretim artışı var. Bu tesis faaliyete geçtiğinde Türkiye, Almanya ile olan rekabetinde ciddi bir adım atarak konumunu sağlamlaştırmış olacak.Türkiye 2020 ve 2021 yıllarında çelik üretiminde ciddi bir büyüme ritmi yakalamış durumda, bu yatırımla yakalanan ritmin geçici olması riski azalmış olacak. Raporda, daha önce 2018 ve 2019'da bu sektörde gerileme yaşayan Türkiye'nin, bu ve benzeri yatırımlara ihtiyacı olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE ÇELİK SEKTÖRÜNDE GLOBAL BİR OYUNCU

Türkiye rapordaki tüm veriler ışığında görülmektedir ki çelik sektöründe global bir oyuncu. Üretimde, tüketimde, ithalatta ve ihracatta çelik türlerinde kiminde ithalatçı kiminde ihracatçı konumda yer alıyor. Sektörün dünya çapındaki listelerinin tümünde ilk 10'da yer alıyor. Türkiye’nin çelik sektörünün genelindeki başarısını, bu yatırımla en geride olduğu yassı çelik alanında da iddialı konuma getireceği düşünülüyor.

YASSI ÇELİKTE İTHALATÇILIKTAN İHRACATÇI KONUMA GEÇECEK

Ürettiği tüm çelik ürünlerinde net bir ihracatçı konumunda olan Türkiye, yassı çelik alanında ithalatçı konumunda yer alıyor.Türkiye bu yatırımla yassı çelik ithalatını neredeyse sıfır noktasına çekme kapasitesine sahip olacak. Bu da demektir ki üretilen ve ihraç edilen her bir otomotiv ve beyaz eşya ürününün ülkemize yapacağı ekonomik katkı çok daha yüksek olacak. Bu yatırım sayesinde Türkiye yassı çelik alanında net ithalatçı olan konumunu, dengeli bir noktaya taşıyacak ve ihracatçı konuma gelme yolunda çok büyük bir adım atacak.

TESİS EN İLERİ VE ÇEVRECİ TEKNOLOJİ İLE YAPILMALI

Türkiye rapordaki verilere göre, ilk 10 ihracat yaptığı ülke içerisinde 8 adet çevresel standartları çok yüksek ülkeye ürün satıyor. AB üyesi ülkeler ve onlarla beraber ABD, İngiltere, Kanada ve İsrail sadece kendi ülkelerinde çevreye zararlı üretimi engellemekle kalmıyor; ülkesine ithal ettiği ürünlerin de çevreye en az oranda zarar verilen tesislerde üretilmesini bir şart olarak koyuyorlar. Dolayısıyla yapılacak olan bu tesisin çelik sektörünün mevcut en ileri ve çevreci teknolojisiyle yapılması gerekiyor.