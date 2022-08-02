Genç Parti’nin milletvekili adaylarının yüzde 65’i gençlerden oluşacak

Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ve yönetimi, önceki gün toplantı düzenlendi. Toplantıda yeni genç üyelere rozetleri takıldı. Ardından açıklamalarda bulunan Altınoğlu, uzun bir süredir TV ve YouTube sosyal medya programlarında ekonomi ve siyaset konuşan Genel Başkan Cem Uzan’ın teşkilatlarına seçimlere bir yıldan az kalan bu süreçte yeni talimatlar verdiğini belirtti.

“MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ %65’İ GENÇLERDEN OLSUN”

Genç Parti Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu, “Liderimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız Cem Uzan gençlere ve kadınlara büyük önem veriyor. Siyasette bir ilk olacak şekilde, milletvekili sıralamalarını Genel Merkez değil, tamamının İl Başkanlıklarınca yapılmasını isteyerek bunun için ‘Kocaeli Milletvekili adaylarının %65’ini 40 yaşının altındaki gençlerden yapın’ talimatını verdi” dedi.

“MECLİS DAĞILIMINDA ERKEK AYRIMCILIĞINA SON”

Kocaeli İl Başkanlığı olarak bu yönde bir çalışma yapıp listelerini oluşturacaklarını söyleyen Altınoğlu, “Ayrıca milletvekili listelerinin fermuar şeklinde olarak birinci sıra adayımız kadın ise ikinci sıra erkek olacak veya erkek ise kadın olacak şekilde sıraya koyacağız. Kadınların seçilecek yerlere konulmasını istiyoruz, böylelikle %50 kadın olması sağlanacak. Meclis dağılımında erkek ayrımcılığına son vereceğiz” dedi.

YENİ GENÇ ÜYELERE ROZET

Kurucu Genel Başkanlarının hukuki sorunlarını en kısa zamanda çözerek ülkeye birkaç aya gelmesini bekledikleri söyleyen Altınoğlu, Cem Uzan'ın Cumhurbaşkanı adayı olacağını, öncesinde de yeniden medya sektörüne gireceğini belirtti. Kocaeli İl Başkanlığının önceki gün yapılan toplantısında da yeni genç üyelere rozetleri takıldı.