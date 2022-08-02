CHP’li Arduç, AKP’li gençleri tiye aldı

AKP Kocaeli’de çok uzun bir aradan sonra Gençlik Kolları İl Başkanının belirlenmesiyle birlikte göreve atanan İl Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Kocaeli Gençlik Kolları’nın kurumsal hesaplarında yönetim kurulu oluşturmak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yönetici ilanı veren AKP’li gençleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Marmara Sorumlusu Caner Arduç tiye aldı.
“MİLLETİ DERİN YOKSULLUKTAN KURTARACAĞIZ”
AKP Gençlik Kollarının paylaşımını tiye alan Caner Arduç, “131. günün sonunda Gençlik Kolları il başkanı bulan AKP Kocaeli, yönetim kurulu oluşturmak için sosyal medyaya ilan verdi. Her geçen gün eriyen AKP’yi bu paylaşımlar da kurtarmayacak. Milleti soktuğunuz bu derin yoksulluktan kurtaracak kadrolar çok yakında iktidara gelecek. Siz sosyal medya üzerinden yönetici toplamaya devam edin, çok yakında #geliyorgelmekteolan” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çenesuyu - 2023 hazirana bak ti nasılmış anlarsın
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.