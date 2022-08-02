02 Ağu 2022 - 15:26- Siyaset G: 02 Ağu 2022 - 15:28

CHP’li Arduç, AKP’li gençleri tiye aldı

4,5 ayın ardından ancak il gençlik kolları başkanı atayan AKP Kocaeli’de şimdi de sosyal medyaya verilen ilanla il gençlik kolları yöneticisi aranıyor. Sosyal medyada yönetici ilanı veren AKP’li gençleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Marmara Sorumlusu Caner Arduç tiye aldı.
CHP’li Arduç, AKP’li gençleri tiye aldı mask
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AKP Kocaeli’de çok uzun bir aradan sonra Gençlik Kolları İl Başkanının belirlenmesiyle birlikte göreve atanan İl Başkanı Çağatay Çağlayan, AKP Kocaeli Gençlik Kolları’nın kurumsal hesaplarında yönetim kurulu oluşturmak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yönetici ilanı veren AKP’li gençleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Marmara Sorumlusu Caner Arduç tiye aldı.

“MİLLETİ DERİN YOKSULLUKTAN KURTARACAĞIZ”

AKP Gençlik Kollarının paylaşımını tiye alan Caner Arduç, “131. günün sonunda Gençlik Kolları il başkanı bulan AKP Kocaeli, yönetim kurulu oluşturmak için sosyal medyaya ilan verdi. Her geçen gün eriyen AKP’yi bu paylaşımlar da kurtarmayacak. Milleti soktuğunuz bu derin yoksulluktan kurtaracak kadrolar çok yakında iktidara gelecek. Siz sosyal medya üzerinden yönetici toplamaya devam edin, çok yakında #geliyorgelmekteolan” ifadelerine yer verdi.

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02 Ağu 2022 - 15:26 - Siyaset

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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