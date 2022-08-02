02 Ağu 2022 - 15:27- Siyaset G: 02 Ağu 2022 - 15:28

Gelecek Darıca, ilçenin ekonomik röntgenini çekti

Gebze bölgesinin tek kadın ilçe başkanı olan Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı, Darıca’da sahaya indi. Ekonomik sıkıntıların gözler önüne serildiği saha ziyaretinde esnaf, sorunlarını kadın başkana anlattı
Gelecek Darıca, ilçenin ekonomik röntgenini çekti mask

2023 seçimlerinin yaklaşması ve siyasi partilerin sahaya inmesi ile Gelecek Partisi Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı da Darıca sokaklarına indi. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek Türkiye’nin ekonomik buhranını gözler önüne seren Başkan Subaşı iktidarı eleştirdi. Saha ziyaretinde karşılaştığı acı tablo hakkında açıklamada bulunan Darıca İlçe Başkanı Zeynep Subaşı şunları söyledi: “Bugün ilçemizde saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Ekonomide uçtuğumuzu söyleyenlere en güzel cevabı Darıcalı tamircimiz verdi.”

“ELEKTRONİK EŞYALAR PARASIZLIKTAN ALINAMIYOR”

“Tamir edilmek üzere 6 ay önce tamirciye bırakılan televizyon, maddi durumu olmayan vatandaşımız tarafından geri alınmamış. Tamirci esnafımız televizyon dışında tabletini de tamir ettiren bir vatandaşın parası olmadığı için tabletini de teslim alamadığını söyledi. Televizyonu, tableti bir kenara bırakalım da acaba asgari ücretli vatandaşımız evine haftada bir karpuz alabiliyor mu? Vatandaşlarımızın tenceresini düşünmeyen birileri var. Duymuyorlar, görmüyorlar, susuyorlar” ifadelerini kullandı.
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02 Ağu 2022 - 15:27 - Siyaset

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