Körfez MTAL Kocaeli’nin gururu oldu

Körfez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde başarı geleneği bozulmadı. Daha önce girdiği birçok yarışmada dereceler elde eden okul; Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Proje Yarışmasında, ‘Yapay Zeka Tabanlı Tam Otomasyon Sera Projesi’ ile Türkiye 2.’si oldu.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Okul Müdürü Harun Künü’nün organizesi ve desteği ile danışmanlığını Burhan Aksoy’un yaptığı projede, okul öğrencileri Görkem Baş, Mehmet Gubar, Yunus Emre Yavuz ve Göktuğ Aksoy yer aldı. Uzun zamandır üzerinde çalışma yapan ekip; bu başarısı ile Kocaeli’nin gururu oldular. Yapılan yarışmada derece elde eden ekibi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta tebrik etti.

PROJE HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Okul Müdürü Harun Künü, derece elde ettikleri proje hakkında bilgi verdi. Künü, “Projemiz yapay zekâ tabanlı olarak bitkinin en verimli şekildebüyüyebilmesi için ihtiyacı olan sıcaklık, nem, toprak nemi, azot miktarı ve gübreleme zamanı gibi verileri algılamakta sonrasında bitkiyi en uygun oranlarda beslemektedir. Sera internet bağlantısının olduğu her yerden kontrol edilebilmekte ve online olarak kamera ile izlenebilmektedir. Gerekli durumlarda seraya internet üzerinden müdahale edilebilmektedir. Ayrıca bulut veri tabanına bağlı olan sera yıllık, aylık yada saatlik raporlamalar ile kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

YAZILIMI TAMAMEN MİLLİ

Yazılımı tamamen milli olan sera projesi ile tarıma uygun olmayan bölgelerin tarıma kazandırılması ve Hollanda İsrail gibi tarımsal teknoloji üreten ülkelere olan bağımlılığın azaltılması öngörülmektedir. Ayrıca tasarlanan sistem sayesinde ülkemizin tarımsal kapasitesine katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Yerinde üretim ilkesi ile yetişme verileri bilinen herhangi bir tarımsal ürün seramızda yetiştirilebilmektedir. Yazılımı tamamen milli olan proje ile Milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak amaçlanmıştır”dedi.