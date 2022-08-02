02 Ağu 2022 - 15:29- Gündem G: 02 Ağu 2022 - 15:31

İSU’da görev değişiklikleri
İSU’da görev değişiklikleri mask

İSU Genel Müdürlüğü kurumsal yapılanma çalışmaları doğrultusunda; yeni kurulan birimler ile bazı şube müdürlüklerinde atamalar ve görev yaptı. Yeni kurulan Su Arıtma Dairesi Başkanlığı’na, Derince Şube Müdürü Medine Doğru, Yeni kurulan İşletmeler Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’na, İzmit Şube Müdürü Murat Karagüzel, Abone İşleri Dairesi Başkanlığına, Başiskele Şube Müdürü Burhan Zeydal, Derince Şube Müdürlüğü’ne, İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürü Fahri Erdoğan, İzmit Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra Şube Müdürü Hakan Kocatürk, Başiskele Şube Müdürlüğü’ne, İzmit İçmesuyu Hizmetleri Şefi Cihan Dirlik, Kandıra Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra İçmesuyu Hizmetleri Şefi Cemalettin Ölmez atandı.
# ile, Başiskele

02 Ağu 2022 - 15:29 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.890.420 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda mask
İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin” mask
“Cengiz Topel Havalimanı kaderine terk edilmesin”
“Liman peşkeşine Anayasa Mahkemesi ‘dur’ dedi” mask
“Liman peşkeşine Anayasa Mahkemesi ‘dur’ dedi”
İSU’da görev değişiklikleri mask
İSU’da görev değişiklikleri
Gebze'de 12742 m² tarla mahkemeden satılık mask
Gebze'de 12742 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık mask
İzmit'te 2844 arsa (hisseli) icradan satılık
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL