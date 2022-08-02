İGSAŞ’ın ÇED süreci yargıda

Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, İGSAŞ Kompoze Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artışı Projesiyle220.000 ton/yıl olan üretim miktarının 470.000 ton/yıl üretim kapasitesine çıkartmak üzere ÇED Olumlu kararını yargıya taşıyarak iptalini istedi. Dernek, yerel mahkemenin, ÇED Olumlu karanını bozduğunu açıkladı. İGSAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada ise açıklamada ise İGSAŞ Kompoze Gübre Üretim Tesisi Kapasite Artış Projesi’ne; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edildiğine dair açıklama doğruyu yansıtmamaktadır.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kapasite artışımız için verilen ÇED Olumlu kararının, mahkeme tarafından iptali gibi bir durum söz konusu değildir. Adı geçen dernek, ÇED olumlu raporunu yargıya taşımıştır fakat davayla ilgili inceleme şu anda Danıştay tarafından sürdürülmekte olup henüz sonuçlanmamıştır” ibarelerine yer verdi. Açıklamada, “Söz konusu iddia kamuoyunu yanlış yönlendirerek yargı sürecini etkilemek anlamına gelmektedir” dedi.